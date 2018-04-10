Москва, 10 апреля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Минздрав заявил о снижении уровня смертности в 79 субъектах Российской Федерации по итогам 2017 года, чиновники считают, что причиной этого стали улучшение качества жизни и ранняя диагностика заболеваний, пишет газета «Известия».

Карл Лемах. Без кормилица

Самые высокие показатели смертности оказались в Псковской (17, 4 случая на 1 тыс. населения), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8) областях. В лидеры вышли Ингушетия (3,2 случая на 1 тыс. населения), Чечня (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский АО (6,2).

В среднем по итогам года смертность в России снизилась на 3,9% и составила 12,4 случая на 1 тыс. населения. Умерли в 2017 году 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем годом ранее.

Быстрее всего показатели смертности снижались в Еврейской АО (12%), Республике Тыва (11,2%), на Чукотке (9%) и в Сахалинской области (8,4%). В Калмыкии же рост смертности составил 2,1%.

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Москва не вошла в список лидеров, потому что в столицу едут лечиться из регионов, и в случае смерти больного он попадает в статистику Московского региона, пояснил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. Он также объяснил лидерство Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО — это нефтяные регионы с высоким уровнем бюджетных доходов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал «Известиям», что возглавляемый им регион — один из самых «возрастных» в России. Основной причиной смертности в регионе стали сердечно-сосудистые заболевания. Для борьбы с этим в регионе внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи, которая контролирует доезд бригад скорой помощи на случаи инфарктов и инсультов.

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Тем не менее демографическая ситуация в стране остается сложной, поскольку вместе со смертностью снижается и рождаемость. Так, по данным Росстата, в 2017 году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее.

Единственным регионом, в котором по итогам года рождаемость не упала, стала Чечня. Общее снижение рождаемости по стране составило 10,7%. Всего родилось примерно 1,69 млн детей, и 2017 год по этому показателю стал худшим за последние десять лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что здравоохранение должно стать приоритетом для руководителей регионов РФ и они должны найти резервы для финансирования расходов на бесплатную медицинскую помощь.

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По мнению экспертов, сохранение доступности медицинской помощи на уровне 2013 года или хотя бы 2014 года поможет приостановить тенденцию к росту смертности, которая началась с 2015 года.

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