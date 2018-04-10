Барнаул, 10 апреля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. По итогам проверок торговых центров, инициированных после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», многочисленные нарушения выявили и продолжают выявлять не только в Алтайском крае. Но даже если пожарная сигнализация сработает и аварийные выходы будут свободны, проблем всё равно не избежать. В этом убедились сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю, проведя пожарно-тактические учения в одном из торговых центров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

22.mchs.gov.ru В одном из крупных торгово-развлекательных центров Барнаула Алтайского края прошли пожарно-тактические учения

22.mchs.gov.ru Пожарно-тактические учения в Барнауле. По прибытию на место пожара первое подразделения пожарно-спасательной службы подтвердило ранг пожара №3, это повышенный ранг сложности

Фактически, спасатели смоделировали ЧП, которое 25 марта 2015 года произошло в Кемерово.

«Объект достаточно сложный: большая площадь, непростая планировка, заезд и парковки с разных сторон, много эвакуационных путей, плюс горючая загрузка, а также большое количество кинозалов и помещений для детей на верхних этажах здания», — так охарактеризовал здание начальник 1 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Ярослав Грабовский.

По легенде учений, возгорание произошло на фуд-корте возле кинозалов, расположенных на верхнем этаже торгово-развлекательного центра. В это время в ТРЦ находились десятки посетителей и не все смогли самостоятельно эвакуироваться, а в залах кинотеатра остались пострадавшие. Также по одной из вводных тренировки, несколько посетителей не смогли вовремя спуститься на первый этаж и поднялись на крышу, откуда были эвакуированы пожарными и спасателями с помощью пожарных лестниц.

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«Мы применили на практике прокладку магистральной линии «воздушным» путем, над дорогой, для того, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта», — отметил Ярослав Грабовский.

По его оценке, должностные лица торгового центра сработали достаточно хорошо, по крайне мере твёрдо знали что делать. Спасатели также убедились в исправности работы автоматической пожарной сигнализации и системы дымоудаления.

Между тем не во всех торговых центрах Барнаула дела обстоят также хорошо. К примеру, в ТРЦ «Огни» прокуратурой выявлены неработающие автоматическая система пожаротушения, противопожарный водопровод, система оповещения и управления эвакуацией.

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В ТРЦ «Весна», ТРЦ «Европа», ТРЦ «Волна» выявлено отсутствие вторых эвакуационных выходов, не соответствие ширины путей эвакуации в некоторых торговых помещениях требованиям законодательства, устройство эвакуационных выходов через складские помещения, устройство дверей не по ходу эвакуации, — сообщил помощник прокурора Индустриального района Барнаула Александр Лопатин.

Напомним, аналогичная ситуация с пожароопасностью торговых центров сложилась в соседней Республике Алтай. По итогам проверки ТЦ «Панорама» на основании нарушений, выявленных в кинозалах, прокуратура озвучила намерение через суд добиться закрытия опасных помещений.

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По данным первого заместителя прокурора Республики Алтай Вячеслава Рехтина, на слова которого ссылаются «Новости Горного Алтая», в Горно-Алтайске прокуратура готовит также к подаче в суд заявления о приостановлении деятельности торговых центров «Ткацкий-2» и «Разноторг» и ночного клуба «Кедр».