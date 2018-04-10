Москва, 11 апреля, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Очевидный выход США за рамки Договора об ограничении систем противоракетной обороны ставит вопрос о развитии российской ПРО. В каком состоянии находится система противоракетного перехвата России на данный момент, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Радар ПРО Москвы

Так называемая система А-135, предназначенная для обороны Москвы от ограниченного применения межконтинентальных баллистических ракет, — вот и все, что составляет стратегическую систему ПРО в рамках указанного договора. Тем временем американские проекты в области ПРО, из которых самыми знаменитыми за последнее время стали системы Aegis морского базирования и тактическая ПРО THAAD, непрерывно обсуждаются экспертами.

Весной 2018 года в открытых источниках появилась информация об успешных испытаниях российских противоракет ПРС-1М, предназначенных для модернизации системы ПРО Москвы, а также испытании противоракеты, которая может применяться и в противоспутниковом варианте, комплекса «Нудоль».

Эти сообщения закрывают период затишья и постепенной деградации российской противорактеной системы, элементы которой постепенно выводились с боевого дежурства в связи с завершением срока годности. Деградация системы обороны Москвы оставила на данный момент лишь систему ближней защиты, оснащенную ракетами 53Т6, срок службы которых тоже не вечен. Поэтому обновленная противоракета ПРС-1М (53Т6М) основной своей задачей имеет смену на дежурстве своей советской предшественницы. А вот система «Нудоль» представляет собой крупную загадку.

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