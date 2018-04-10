Москва, 10 апреля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Обрушение стоимости акций российских компаний связано с рыночной конъюнктурой и эмоциональным переживанием от введенных против российских предпринимателей санкций, заявил 10 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что подобная реакция рынка иногда случается и в дальнейшем произойдет некоторая корректировка. Правда, определять уровень такой корректировки Песков не стал.

Напомним, 9 апреля после объявления в США о введении очередного пакета антироссийских санкций, направленных против руководителей и владельцев крупнейших компаний в России, индекс Мосбиржи опустился на 9%, индекс РТС — на 10,7%.

Читайте также: «Сложно, но мы прорвемся»: пресс-служба «Русала» о положении дел в компании

Так, сильнее всего в течение прядущего дня подешевели акции UC Rusal — на 28,89% к открытию торгов, «Норникеля» — на 13,35%, «Полюса» — на 13,24%, ВТБ — на 10,87%. Заметное снижение также показали акции компаний, руководители которых не попали под американские санкции.

Ранее глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин сообщил, что в будущем стоимость ценных бумаг предприятия будет «скорректирована».