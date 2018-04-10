Москва, 10 апреля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, на Московской бирже курс евро к рублю превысил 78 рублей и составил 78,42 рубля (рост на 3,72 рубля к предыдущему закрытию).

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

На торгах евро обновил максимум впервые с 6 апреля 2016 года.

Курс доллара к рублю превысил 63 рубля и составил 63,55 рубля (рост на 2,89 рубля к предыдущему закрытию).

Сегодня на Мосбирже доллар обновил максимум с декабря 2016 года.

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10 апреля курсы основных валют — доллара и евро — выросли примерно на 2 рубля по сравнению с минувшим вечером (9 апреля).

Стоит отметить, что, несмотря на то, что утром 10 апреля нефть начала корректироваться вверх, рубль продолжил ослабление к доллару и евро.

Днем черное золото продолжает подъем, тестируя отметку $69 и стремясь к $70.

«После объявления новой порции антироссийских санкций российский рынок акций рухнул более чем на 11% по индексу РТС. Кроме индексов, полетели вниз акции многих компаний и курс рубля», — пояснил эксперт.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в повышении волатильности рубля.

По словам Набиуллиной, изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику, и в связи с этим участники рынка адаптируются, и им нужно время на осмысление.

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