Москва, 10 апреля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Мартовский рост расходов граждан РФ вряд ли может свидетельствовать о том, что в российской экономике что-то кардинально изменилось, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он 10 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в марте 2018 года общие повседневные расходы жителей России показали уверенный рост по сравнению с февралём и выросли на 10,8%.

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«Я пока не готов заявить, что это какие-то глубокие процессы, — сказал Дзарасов. — Вряд ли что-то радикально изменилось. Основополагающим является тот факт, что начиная с 2014 года, когда известный внешний шок произошёл и обнаружил внутренние слабости в нашей экономике, доходы населения сократились больше чем на 10%. Чтобы расходы граждан РФ начали устойчиво расти, надо повысить их доходы, что, в свою очередь, невозможно без преодоления экономического спада. Прежние внешние шоки показали, что РФ к ним по-прежнему не готова. Уже много лет идут разговоры, что надо слезть с нефтяной иглы, но несмотря на это, наша экономика по-прежнему зависит от экспорта энергоносителей. Кроме того, факт, что снижение доходов населения происходило быстрее, чем спад ВВП, говорит о том, что шло перераспределение доходов в обществе в пользу крупного бизнеса, а это ещё больше усиливало спад потому, что сокращало внутренний спрос. Я думаю, это основной фактор».

Что касается мартовского роста расходов, то, по мнению Дзарасова, если такая тенденция будет наблюдаться устойчиво в течение нескольких месяцев или полугода, лишь тогда можно будет говорить, что ситуация меняется.

Напомним, что, по данным исследовательского холдинга «Ромир», в марте 2018 года общие повседневные расходы жителей России выросли на 10,8%, что выше месячной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3%. В 2018 году рост ежедневных трат оказался даже чуть интенсивнее, чем в предыдущие годы, когда прибавка фиксировалась в среднем на уровне 9%.

Доля затрат на продукты питания в марте немного выросла по сравнению с февралем и составила 54% против 53% месяцем ранее. Средний чек вырос менее чем на 1%.