Москва, 10 апреля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Центральный банк РФ самоустраняется от исполнения своих обязанностей, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 10 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что её ведомство не видит рисков для финансовой стабильности в повышении волатильности рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Очень модно стало высказывать недовольство невменяемостью руководителей западных стран, но достаточно странно, когда это говорят представители российского государства, у которых есть такой глава Банка России, — сказал Делягин. — Дело в том, что падение рубля составило вчера больше 3%, сегодня ещё в сумме уже процентов семь набежало. И совсем не факт, что это конец. Что касается волатильности, то конституционной обязанностью Банка России является обеспечение стабильности национальной валюты. И банк РФ игнорирует конституцию — прямо и публично растаптывает её на протяжении более чем четырёх лет. Фактически, говоря о плавающем курсе, госпожа Набиуллина говорит, что не собирается выполнять свои конституционные обязанности».

При этом экономист уточнил, что с фактической точки зрения рынок действительно адаптируется к внешним шокам, но в том числе путём уничтожения участников рынка.

«Госпожа Набиуллина под видом санации по сути уничтожила частную часть банковской системы РФ, — сказал Делягин. — У нас из 11 крупнейших банков остался только один частный. Если брать надёжные банки, то это либо государственные, либо иностранные. Проблемы достаточно большие даже у Сбербанка. Однако мы видим, что принципиальная позиция Банка России заключается в самоустранении от исполнения своих обязанностей».

В этом отношении Банк России, по мнению Делягина, является фактором, усугубляющим экономический кризис.

«Не стоит забывать, что до настоящего времени, до последних санкций, наши экономические трудности были вызваны западными санкциями лишь чуть более, чем на 10%, — сказал экономист. — На 90% они были вызваны правительством Дмитрия Медведева и ЦБ. Они осознанно уничтожают нашу экономику созданием искусственного денежного голода, чтобы не дать российским компаниям оборотных средств и вернуть нас в 1990-е годы».

Напомним, что, выступая на пленарной сессии «Биржевого форума — 2018», глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в повышении волатильности рубля.

По словам Набиуллиной, изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику, и в связи с этим участники рынка адаптируются, и им нужно время на осмысление.

«Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков», — уточнила глава ЦБ РФ и отметила, что у Банка России есть инструменты на случай рисков, однако пока применять их нет смысла.