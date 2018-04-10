Ярославль, 10 апреля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. 10 апреля документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в областную думу подала глава администрации Кировского и Ленинского районов города Любовь Сурова.

«Единая Россия» в Ярославле Любовь Сурова замахнулась на областную думу?

Администрацию Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова возглавила в августе 2017 года. Ранее она работала заместителем руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Ярославской области. Она стала седьмым главой района за неполный год, сменив на этом посту Сергея Лепехина.

С 13 апреля по 27 мая все кандидаты смогут принять участие в дебатах, где у них будет возможность рассказать о программе, с которой они идут на предстоящие выборы, а также представить конкретные инициативы решения ключевых проблем, волнующих горожан.

Победители праймериз будут определены 3 июня, а непосредственно выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.