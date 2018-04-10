Рыбинск, Ярославская область, 10 апреля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Руководство детского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина в Рыбинском районе Ярославской области готово подарить любому желающему скульптурную композицию скорбящей женщины с умирающим на руках. Об этом сообщает портал 76.ru.

Игорь Ямщиков Скульптура в детском лагере в Рыбинском районе

Точная история создания скульптуры и ее установки в некогда пионерском лагере не известна, она не стоит даже на имущественном учёте. Однако сотрудники лагеря уверены, что она посвящёна Великой Отечественной войне, а на руках у скорбящей женщины умирающий солдат.

Несмотря на это, руководство не видит большого смысла в существовании памятника на территории детского лагеря.

«Мы не знаем, что с ним делать. У нас лагерь имени Гагарина, а в центре стоит памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Маленькие дети живут напротив в корпусах, по нему лазают, но не понимают его. Само его исполнение — грубоватое», — цитирует директора лагеря Ирину Пазухину портал 76.ru.

Примечательно, что в необходимости существования подобной скульптуры сомневаются и ярославском отделении ОНФ.

«Это очень скорбная композиция. Надо ли ее размещать на территории детского лагеря? Мы сейчас дали задание ветеранским и патриотическим организациям попытаться найти историю появления этого монумента в лагере. Ведь даже неизвестно кому он посвящен», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков, отметив, что памятник находится в плачевном состоянии.

В ОНФ обсуждают различные варианты судьбы монумента, а вот руководство лагеря достаточно категорично заявляет, что состояние скульптуры угрожает безопасности детей.

«Этот памятник стоит на территории лагеря много десятилетий, но он даже не числится на нашем балансе. Памятник находится в аварийном состоянии, а дети на него залезают поиграть. Если он рухнет, то может произойти трагедия. Это небезопасно. Мы хотим избавиться от него — демонтировать или перевезти в другое место», — заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник лагеря Ирина Пазухина.

Действительно, история создания композиции неизвестна. Но даже если она не посвящена героям Великой Отечественной войны, а является символом скорби по погибшему Юрию Гагарину, имя которого носит лагерь, то всё равно удивительно стремление ответственных сотрудников избавиться от памятника, а не отреставрировать его и прививать детям чувство уважения к Подвигу и Памяти.