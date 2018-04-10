Москва, 10 апреля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Попытки Великобритании и США надавить на Юлию Скрипаль являются незаконными и направлены на то, чтобы запутать следствие и скрыть реальные обстоятельства отравления граждан России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 апреля заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Цитата из х/ф «Шантаж». Реж. Альфред Хичкок. 1929. США Психологическое давление

«Российской гражданке Юлии Скрипаль британские власти обязаны предоставить возможность самостоятельно решать свою судьбу без давления на неё со стороны спецслужб. Попытки Лондона или Вашингтона запутать следствие, повлиять на Скрипаль и под вымышленными предлогами попытаться тайно вывезти гражданку России в США или другую страну являются незаконными и направлены на сокрытие истины в расследовании инцидента с отравлением», — заявил Железняк.

Парламентарий отметил, что Лондон продолжает «заметать следы своей гнусной антироссийской провокации» и теперь, боясь разоблачения, способен совершить новое преступление в отношении гражданки РФ.

«Неизвестное «безопасное место», в которое перевели британские спецслужбы Юлию после выписки из больницы, выбрано для того, чтобы оказать давление на нашу гражданку. Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах действия британских властей в отношении Юлии Скрипаль могут нести опасность жизни и здоровью россиянки», — указал он.

Железняк отметил, что российская сторона выражает категорический протест против любых незаконных шагов Великобритании в отношении российской гражданки и будет требовать встречи представителей российского дипломатического ведомства с Юлией Скрипаль.

«Мы намерены защищать интересы россиянки и будем противостоять всем грубым провокациям на международном уровне», — подчеркнул он.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы 9 апреля, однако куда она была отправлена, не разглашается. Сергей Скрипаль в настоящее время находится в больнице, он вышел из комы, и его состояние стремительно улучшается.

Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль получили предложение переехать в США, где им якобы может быть обеспечена безопасность от возможного преследования.