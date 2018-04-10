Киев, 10 апреля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Украине эксперты и политики активно обсуждают усиление со стороны США санкций в отношении российского бизнеса. Большинство экспертов считает, что госдеп будет и дальше усиливать санкционное давление, пока Кремль не изменит политику в отношении Украины и Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, политический эксперт Николай Томенко заявил, что президент США Дональд Трамп расширит санкции.

«Российская власть и российский бизнес не ожидали таких последствий. Удар оказался достаточно серьезным. Санкционный закон, помноженный на ситуацию с Великобританией… Это всё наложилось. Однозначно, Трампу отступать некуда. Однозначно, этот механизм будет задействован, он будет расширен», — сказалТоменко 9 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом политический аналитик Тарас Черновол напомнил, что в России принят так называемый «закон Ротенберга», который предусматривает оказание господдержки тем компаниям, которые пострадали от санкций.

«А мы забыли о существовании в России «закона Ротенберга»? Это закон, по которому российские олигархи, условно говоря, бизнес, который пострадал от санкций, должен рассчитывать на компенсацию из государственного бюджета — за деньги простых россиян. Они в первую очередь достанут кусок «бюджетного пирога», а не те, которые сидят возле телевизора», — сказал Черновол.

В свою очередь эксперт по международным отношениям Ирина Верещук призвала США усилить секторальные санкции в отношении экономики РФ.

«С нашей точки зрения, усиление санкций, которые начали работать — очень хорошо. Мы видим обвал рубля и другие события. Начал работать закон непредсказуемых последствий. Сегодняшние последствия никто не может спрогнозировать… От Трампа жду реальных, углубленных санкций, которые будут более серьезными, чтобы не только Дерипаска с Настей Рыбкой почувствовали, что такое удар американского молота», — сказала Верещук 10 апреля на канале «112 Украина».

В то же время журналист Роман Цимбалюк заявил, что в Москве среди населения пока нет паники от ввода американских санкций.

«СМИ сообщают, что обвалился российский фондовый рынок и просел рубль по отношению к доллару и евро. Фактически подобные показатели падения российской валюты были год назад. Но говорить о какой-то панике преждевременно, потому как за один доллар дают 60 рублей. Были времена, когда за доллар давали и 67 рублей. До рекордов ещё далеко. У Российской Федерации нет рычагов влияния на США, если мы говорим об экономических рычагах. Единственный рычаг, который использует РФ в Украине и Сирии — военный. В данном случае россияне могут торговать только войной… Симметричного ответа не будет, потому что у россиян нет возможности. Хотя премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев и грозит, что пересмотрит условия торговли. Но уровень торговли настолько невысок, что глобально ничего не изменит. Именно американский рынок важен для российских компаний, если мы говорим об олигархе Дерипаске, который попал в санкционный список. 30% алюминия, который они продавали, это как раз американский рынок», — напомнил Цимбалюк.

Как сообщалось, 6 апреля министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, в который вошли российские бизнесмены Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин. UC Rusal предупредила об угрозе технического дефолта. За день российские миллиардеры из-за снижения стоимости акций потеряли более $12 млрд. Напомним, в октябре 2014 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о компенсации россиянам и российским организациям убытков, понесенных из-за неправосудных решений иностранных судов (известен как «закон Ротенберга»). Согласно документу, для присуждения компенсации из бюджета лицо, в отношении которого иностранный суд вынес заведомо неправосудное решение, должно обратиться в российский суд с соответствующим заявлением. Компенсацию предполагается присуждать за счет федерального бюджета. При этом РФ сможет предъявить регрессное требование к иностранному государству, суд которого вынес неправосудное решение.