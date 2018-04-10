Волгоград, 10 апреля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. За сутки в Волгоградской области количество населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления, выросло до 31. Как 10 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в этих селах и деревнях живут 406 человек, в том числе 63 ребенка.

Жуковский С. Ю. Весна. 1923

В зону подтопления попали села восьми районов: Иловлинского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского, Руднянского районов. Также подтопленные участки есть в городе Михайловка.

«В данных районах частично остаются подтопленными 31 населённый пункт, 2498 придворовых территорий, 140 домовладений, в которых проживают 406 человек, из них 63 ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас в области действует режим чрезвычайной ситуации, развернуто 11 пунктов временного пребывания пострадавших, жителям, которые решили остаться в своих затопленных домах, привозят еду, средства первой необходимости и лекарства.

Добавим, что, по данным МЧС, вода продолжает прибывать. На большинстве гидрологических постов за сутки отмечено повышение уровня воды. Например, в Алексеевском районе уровень воды в Хопре повысился на 70 см.

Сейчас пострадавшие от паводка начали получать компенсацию. Так, 9 апреля деньги уже получили 94 семьи, сообщила пресс-служба областного правительства.

«1045 домовладений в девяти районах уже обследовали специальные комиссии, в которые входят сотрудники центров соцзащиты, представители органов местного самоуправления, регионального ГУ МЧС, правоохранители, депутаты, общественники. Комиссии работают на территориях, где паводок уже отступил. Обследования будут проведены во всех подтопленных населенных пунктах по мере снижения уровня паводковых вод», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 9 апреля, в области было 29 подтопленных населенных пунктов. Тогда сообщалось, что из зоны подтопления были отселены 346 человек.

В регионе работает штаб помощи пострадавшим от паводка. Сюда можно принести одежду, медикаменты и предметы первой необходимости.