Москва, 10 апреля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане России должны сами заботиться о достойном уровне пенсии через накопительные пенсионные системы, заявил 10 апреля на апрельской конференции в Высшей школе экономики министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Для роста экономики необходимо привлечение длинных денег — откуда их взять? Безусловно, мы должны создать источники финансирования», — цитирует РИА «Новости» Силуанова.

По его словам, необходимо создать ресурс в виде инвестиционных накоплений граждан, речь «идет о пенсионном капитале». При этом такие ресурсы используются во многих странах, отметил министр.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию, — считает Силуанов. — Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений».

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Он добавил, что именно такую возможность Россия должна предоставлять людям в виде стабильно работающих пенсионных систем.

Кроме того, подчеркнул Силуанов, в ближайшее время государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала, а работники «должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию».

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