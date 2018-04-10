Москва, 10 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Госдуме обратили внимание на развитие событий вокруг Сирии, слово «война» пока не произносится, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. США Барьеры рушатся

Так, в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») обратил внимание рост числа стран — участников конфликта в Сирии.

«Увеличивается количество стран — участников конфликта. Причем надо отметить, что к нам приезжал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вел с нами переговоры, но, однако, не было оповещения нашего Генерального штаба и по линии Министерства иностранных дел», — сказал Шаманов.

Также он указал на то, что в районе Тартуса на удалении 150 миль появляется группировка кораблей ВМС США.

«По принятой международной практике заранее уведомляются потенциальные участники событий в этом районе. Мы не были уведомлены, хотя на законных основаниях мы с вами ратифицировали договор о размещении двух наших баз — в Тартусе и Хмеймиме», — обратился он к депутатам Госдумы.

Более того, продолжил Шаманов, «заявление президента США Дональда Трампа о том, что он подумает, и, несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН, через 36 часов они могут нанести удар».

"Все это попахивает событиями, которые за рамками общепринятых международных норм», — подчеркнул глава комитета Госдумы.