Владимир, 10 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Временное закрытие Детского музейного центра во Владимире не относится к вопросам обеспечения противопожарной безопасности. Об этом заявил начальник управления МЧС по Владимирской области Владимир Белозеров. Он сообщил, что культурный комплекс «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где и находится закрытый Детский центр, проверялся в 2015 году. Все замечания, которые сделали спасатели, были устранены почти сразу же.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Палаты и Успенский собор во Владимире

«К вопросам обеспечения пожарной безопасности вот эта временная приостановка работы этих культурных центров не относится», — цитирует главу регионального МЧС портал «ПроВладимир».

Кроме того, в апреле в «Палатах» прошла проверка пожарной безопасности.

«В ходе профилактического мероприятия была проведена проверка музеев на предмет соблюдения противопожарного состояния. Проверены эвакуационные пути и выходы. Нарушения не выявлены», — сообщила пресс-служба МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что о временном закрытии Детского музейного центра стало известно в марте 2018 года. Официальная причина — «отсутствие экспертного заключения о возможности безопасной эксплуатации сети газопотребления». Когда центр вновь заработает и заработает ли вообще — неизвестно. Пока Детский музейный центр будет работать на базе других музейных объектов: в Музее природы, Историческом музее, экспозиции «Старый Владимир» в бывшей Водонапорной башне и других.

Решение нынешнего руководства музея вызвало недовольство родителей, чьи дети посещали занятия в центре. Они направили обращения региональным властям с просьбой прояснить ситуацию.

Напомним, что Детский музейный центр был создан в самом центре Владимира (в состав ВСМЗ, одного из крупнейших музейных комплексов в мире, входят около 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Боголюбове, Кидекше и Муромцеве), в комплексе «Палаты» (бывшее здание губернских Присутственных мест) в 1993 году. Здесь располагаются экспозиции и игровые залы. Центр ежегодно посещает более 30 тыс. детей. Они могут увидеть экспозиции «Мир былины», «Прогулка по старому городу», «Русский дом» и другие. Здесь же проводятся образовательные игры для детей, отмечаются праздники.

Уже в течение года в СМИ периодически появляется информация о том, что центр хотят закрыть. На его месте, по данным журналистов, может появиться что-то более прибыльное.