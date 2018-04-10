Киев, 10 апреля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Россия продолжает оставаться основным поставщиком угля на Украину, несмотря на все заявления правительства в Киеве об «энергетической независимости».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Украина в январе — марте 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с январем — мартом 2017 года на 33,3% — до 760,5 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно статистике ведомства, за отчетный период было импортировано 5,7 млн тонн угля, а крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Канада. Импорт угля из России в денежном выражении в январе — марте 2018 года достиг 472,4 млн долл., из США — 219,9 млн долл., из Канады — 48,4 млн долл.

Какие-то неправильные у нас реформы получаются, комментирует ситуацию украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Ежемесячно слышим от власти о необходимости сокращать зависимость от импорта угля. И ежемесячно есть новый результат от переливания «из пустого в порожнее» — зависимость от импорта угля только растет. Интересно то, что уже четвертый год подряд боремся с импортом угля из России. А он все растет и растет», — констатирует специалист.

Корольчук отмечает, что, кроме России, зависимость также появилась и от угля из США.

«Такая вот конкуренция России и США на рынке угля Украины. И только Украина остается в стороне от этих вопросов. Собственная добыча по-сиротски стоит сбоку. А власть тем самым дает другим странам наращивать поставки угля, углубляя свою угольную импортозависимость», — подчеркивает эксперт.

В конце марта глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (руководит «украинской» частью бывшей Донецкой области) Павел Жебривский в эфире канала «112 Украина» заявил, что Киев закупает в России уголь антрацитовой группы, однако этот уголь не был переправлен «с временно неподконтрольных властям территорий Донбасса».

«Хочу сказать, что на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной Донетчины, и на территории Ростовской или других областей России… После всех лабораторных исследований на сегодняшний день нет ни одного факта того, что с временно неподконтрольной властям территории Донбасса через РФ такой уголь заходит в Украину», — заявил Жебривский.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году составила 5,1 млн тонн. При этом из России на украинские электростанции поступило 3,8 млн тонн угля (доля — 73,9%), из ЮАР — 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США — 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши — 118,9 тыс. тонн (2,3%).

В нынешнем году Украина планирует увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом — до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т. ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), из США — 664 тыс. тонн (+47,7%), из ЮАР — 123 тыс. тонн (-83,8%).