Лондон, 10 апреля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом пострадала от отравления в британском Солсбери, после выписки из больницы отправлена в безопасное место, сообщает ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По данным вещательной корпорации, Юлия Скрипаль была выписана накануне. Ее выписку подтвердили в медицинском учреждении.

Где именно находится женщина — не уточняется. Также пока неизвестно о ее дальнейших планах: в доме Скрипалей проводятся следственные действия.

Ранее СМ сообщили, что Скрипалям предложат переехать в США, где якобы может быть обеспечена их безопасность от преследования. Отец Скрипаль в настоящее время находится в больнице, он вышел из комы, и его состояние стремительно улучшается.

Не исключено, что он также может быть выписан в ближайшее время. Несмотря на то, что Юлия уже выписана, с ней не могут связаться родственники: двоюродная сестра Виктория, которой ранее было отказано в выдаче британской визы, не может дозвониться ни до СМИ, ни до посольства.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. Практически сразу премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим газом причастна Россия.

В конце марта Юлия Скрипаль пришла в сознание. В дальнейшем врачи констатировали улучшение состояния здоровья пациентки.

Также в конце марта заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Москва неоднократно называла обвинения бездоказательными и отвергала все спекуляции насчет российского происхождения вещества. Программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.