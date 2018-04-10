Саппоро, Япония, 10 апреля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Титула старейшего человека на планете удостоен 112-летний житель Японии Масадзо Нонака, сообщается 10 апреля на сайте Книги рекордов Гиннесса.

shinryuu Японский долгожитель

«Вице-президент Guinness World Records в Японии Эрика Огава посетила рекордсмена во вторник (10 апреля) в его родном городе на острове Хоккайдо, чтобы вручить ему сертификат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свой титул Нонака получил после того, как Франсиско Нуньес Оливера из Испании скончался в феврале 2018 года в возрасте 113 лет.

Японский долгожитель родился 25 июля 1905 года — через год после того, как братья Райт совершили первый в мире полёт и всего за несколько месяцев до того, как Альберт Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности.

У Нонака семь братьев и одна сестра, которые живут в городе Ашхоро (Хоккайдо). Отмечается, что в последние годы он проводит время за просмотром телевизора, чтением газет и радует себя сладостями.

В Guinness World Records отмечают, что абсолютный рекорд по длительности жизни поставила француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня, с 1875 по 1997 год.

Читайте также: Учёные установили предельный возраст человека