Пермь, 10 апреля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2017 году отмечен рост чиновничьего аппарата, вместе с тем укомплектованность чиновниками не дотягивает до 100%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в органах госвласти региона должности государственной гражданской службы замещали 12,8 тыс. человек, или 40,8% от общей численности работников, занятых в органах государственной власти.

Dan Perry Жирный кот

На должностях муниципальной службы работали 8,2 тыс. человек, что составило 74,9% от общей численности работников, занятых в органах местного самоуправления. Укомплектованность законодательной власти составила 89%, исполнительной — 92,2%, а судебной власти и прокуратуры — 96,4%.

В 2017 году численность замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти, увеличилась на 1,2% и составила 17,8 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих за 2017 год составила 41 342 рубля, в федеральных госорганах — 39 492 рубля, в госорганах Пермского края — 46 405 рублей, муниципальных служащих — 34 559 рублей.

Стоит отметить, что самая высокая зарплата — у краевых законодателей. На региональном уровне служащие в госорганах этой категории в 2017 году получали среднемесячную зарплату в размере 86 363 рубля, а их коллеги на муниципальном уровне — 44 885 рублей. Чиновники, работающие в госорганах края, получали в среднем 47 063 рубля.

По сравнению с 2016 годом среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих, занятых в органах исполнительной власти, увеличилась на 2,9%. У работников федеральных органов также отмечено увеличение на 1,2%.

Отметим, к концу 2017 года заработная плата в среднем по экономике в Пермском крае составила 32 438,1 рубля на одного работника.