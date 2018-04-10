Орел, 10 апреля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Орловских медиков, согласившихся переехать на работу в сельскую местность, оставили без компенсационных выплат. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Речь идет о сумме в один миллион рублей, который должны получать в качестве «подъемных» медики, согласившиеся перебраться на работу в районы области, где сегодня наиболее остро ощущается дефицит специалистов. Сумма складывается из средств областного бюджета (400 тыс. рублей) и средств Фонда медстрахования (600 тыс. рублей).

Как пояснили в прокуратуре, проверка показала, что 18 врачей, которые в 2017 году получили работу в учреждениях здравоохранения в сельских районах, выплат так и не получили.

Виновным в задержке выплат в прокуратуре назвали региональный департамент здравоохранения — чиновники затянули с принятием решений о предоставлении выплат и не заключили договоры с медиками.

Прокуратура внесла представление руководителю департамента здравоохранения Орловской области, рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Отметим, что в августе 2017 года пресс-служба правительства Орловской области распространила сообщение, что до конца года компенсация в размере миллион рублей будет выплачена 38 медикам.

Однако в феврале уже 2018 года стало известно, что десять врачей, переехавших работать в села, денег так и не получили и обратились в суд с исками к департаменту здравоохранения. В департаменте тогда объяснили, что причина — в том, что лимиты на 2017 год были исчерпаны, так как участников оказалось больше, чем планировалось. Глава облздрава Александр Лялюхин заявил, что ведомство намерено ходатайствовать о привлечении ФОМС в качестве соответчика и об удовлетворении иска медиков — в таком случае, по решению суда, деньги из федерального бюджета будут выделены.

Теперь же выясняется, что причина — не только в федеральном бюджете, но и в нерасторопности местных чиновников, не ожидавших такого наплыва желающих работать на селе. И учитывая, что далеко не везде местные власти обеспечивают приезжих специалистов жильем, помогают решить бытовые проблемы, вопрос «миллиона» для медиков далеко не праздный.

А между тем недостаток медицинских кадров в регионе, по выражению того же Александра Лялюхина, — «тотальный». По данным, которые он привел на встрече с депутатами облсовета в марте, в штате системы здравоохранения — 16 тыс. 335 человек, и лишь 15% (2 тыс. 588 человек) из них — врачи. Кроме того, региону необходимо строительство 54 фельдшерско-акушерских пунктов, а также как минимум 128 автомобилей скорой помощи.