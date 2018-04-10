До шести лет: Госдума ужесточила наказание за кражу с банковских карт
Москва, 10 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Закон об ужесточении наказания за хищение средств с банковских карт или кражу электронных денежных средств Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Такие преступления теперь будут считаться мошенничеством, нарушителям грозит до шести лет тюремного заключения. Подобное ужесточение необходимо, так как большинство современных электронных платежей и систем расчета осуществляется дистанционно, заявляли депутаты в ходе рассмотрения инициативы в Госдуме. Так, по словам зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александра Грибова («Единая Россия»), за 2017 год мошенники похитили 2 млрд рублей с чужих банковских карт, при этом сумма посягательств превысила 5 млрд рублей.
При этом, как отмечали в ходе рассмотрения законопроекта члены профильного комитета Госдумы, мошенники находят способ избежать уголовного законодательства за подобные кражи. В частности, злоумышленники списывают средства с чужих электронных счетов маленькими суммами — от трех до пяти тыс. рублей. Таким образом, каждое из таких преступлений не считается тяжким и относится к административным правонарушениям. Однако когда сумма всех списанных средств округляется в одну, ее размер становится сопоставимым с тяжкими уголовными преступлениями. Авторы инициативы исправили эту норму — теперь все незаконные операции с банковскими картами будут считаться уголовным преступлением, а мошенникам грозит до шести лет тюрьмы.