Москва, 10 апреля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Великобритания целенаправленно заманивает беглецов из других стран для того, чтобы затем использовать их в своих политических и экономических целях против родных государств самих беглецов, что столетиями практиковалось её элитами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Подрыв равновесия и дестабилизация — это традиционные методы Британии как маленькой метрополии по удержанию контроля над огромной колониальной периферией, которые она исповедует очень долгое время. Как отмечает политолог, это ни для кого не секрет, в частности, об этом пишет в своей книге «Гоморра» крупный исследователь Роберто Савиано, и не только он.

«Но я вам могу назвать еще одного великого немца, который сказал нечто, имеющее самое прямое отношение к нашему разговору. Звали его Шиллер. Называется это «Дон Карлос». Там было сказано: «Беглецам открыты материнские объятия Елизаветы. Страшно богатеет Британия». Шиллера же в теории заговора обвинить уже трудно», — заявил Кургинян.

«Но смысл здесь заключается в том, что мы все видим, что происходит. Англия в течение долгого времени хотела быть средоточием вот этих беглецов, самых разных. И там, внутри них, что-нибудь эдакое делать. Желательно, чтобы все эти беглецы были внутренне зависимы от Англии», — продолжил политолог, добавив, что с крючка британцев, если на него попасть, соскочить трудно, и об этом повествует трагическая судьба одного из самых знаменитых российских беглецов в Великобританию Бориса Березовского, который погиб при невыясненных обстоятельствах.

По словам Кургиняна, у Великобритании есть свой совершенно определенный и не отменяемый стиль действий, свойственный ее элите.

Напомним, что Британия имеет амплуа страны, которая крайне неохотно выдает экономических и политических преступников и совершенно точно не делает этого, если это идет вразрез с ее личными интересами. В связи с чем она притягивает к себе обеспеченных беглецов из России, среди которых был и Березовский. Кроме того, существует так называемая виза инвестора, которая предоставляется людям, вкладывающим более 2 млн фунтов в экономику Британии, что значительно облегчает в дальнейшем получение британского гражданства.