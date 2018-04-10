Черкесск, 10 апреля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В преддверии Дня космонавтики специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук в Карачаево-Черкесии открыла двери для всех, кто увлечен астрономией. С 10 по 12 апреля сотрудники обсерватории ждут в гости школьников, студентов, всех, кто хочет познать тайны космоса, услышать истории о познании вселенной и о новых открытиях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Konstantin Malanchev Элементы кругового отражателя РАТАН-600

Обсерватория, расположенная на горе Семиродники у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкесии, является одной из крупнейших в Европе. Она была открыта в 1966 году. Главное зеркало обсерватории — большой азимутальный телескоп — в советские годы было самым крупным и мощным в мире. Недалеко от обсерватории расположен еще и радиотелескоп РАТАН-600.

На этих объектах будут проводиться бесплатные четырехчасовые экскурсии в Дни открытых дверей. За время акции в центре изучения вселенной побывают более 500 школьников, сообщила заведующая отделом научной информации и внешних связей САО РАН Екатерина Филиппова. Всего же в течение года обсерватория принимает в среднем до 15 тысяч туристов.

Главная цель мероприятия, по словам представителя обсерватории, — показать экскурсантам красоту, гармонию и сложность космоса, погрузить их в мир научных знаний и продемонстрировать важность изучения космоса.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года были проведены реставрационные работы по обновлению 42-тонного зеркала для обсерватории САО РАН в Карачаево-Черкесии. Оно было транспортировано на Лыткаринский завод оптического стекла в Московской области, где проводилась реставрация. Шестиметровое в диаметре зеркало было обработано на уникальном станке, созданном специально для этого на Коломенском заводе тяжёлого станкостроения.

После проведения реставрации разрешающая способность телескопа увеличилась на порядок. Срок службы зеркала благодаря восстановительным работам может продлиться еще на 30 лет.