Пекин, 10 апреля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Власти Китая планируют построить у берегов Австралии военно-морскую базу, пишет газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на источник в органах безопасности КНР.

Nasa.gov Мбае-Айленд (архипелаг Вануату). Фото из космоса

Постоянную военную базу планируется расположить на территории островного государства Вануату. База нужна Пекину для обеспечения постоянного военного присутствия в южной части Тихого океана.

Новая база изменит сложившийся в регионе стратегический баланс сил: военный флот Китая расположится менее чем в 2 тыс. километров от берегов Австралии. Кроме того, это усилит риск вероятной конфронтации Китая и США.

Официального подтверждения этой информации от КНР пока не поступало. По данным СМИ, Китай и Вануату уже провели предварительные переговоры.

Власти островного государства заявили, что у них нет информации о таком предложении.