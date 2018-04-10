Москва, 10 апреля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Госдума обеспокоена судьбой судна «Норд» и его команды, парламентарии намерены разработать меры, направленные на недопущение «пиратства» на Черном море, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Уинслоу Хомер. Линия жизни. 1884

«Госдума должна запросить у правительства информацию об этом инциденте и о мерах, которые предпринимаются для освобождения граждан РФ, членов судовой команды и капитана и самого судна», — заявил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Также по итогам профильные комитеты должны доложить меры о недопущении подобных инцидентов в будущем, считает парламентарий.

Соответствующее протокольное поручение Госдума обсудит в завершение пленарного заседания.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России из Керчи. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно.