Москва, 10 апреля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в повышении волатильности рубля, заявила на пленарной сессии «Биржевого форума — 2018» глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По словам Набиуллиной, изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику, и в связи с этим участники рынка адаптируются, и им нужно время на осмысление.

«Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков», — уточнила глава регулятора.

Набиуллина напомнила, что у Банка России есть инструменты на случай рисков, однако пока применять их нет смысла.

Ранее российский рубль упал по отношению к евро до 75 рублей. Также упали акции ряда предприятий.