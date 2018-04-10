Ростов, Ярославская область, 10 апреля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Следственный комитет заинтересовался публикациями СМИ о том, что в Ярославской области у жителей целого города из кранов течет вода с запахом навоза и канализации, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По изложенным фактам организована доследственная проверка.

Сайт СУ СКР по Ярославской области Следственный Комитет

Напомним, от жителей города Ростова и Ростовского района Ярославской области несколько дней поступают многочисленные жалобы на качество водопроводной воды, которой невозможно пользоваться даже для бытовых целей.

«Из содержания публикаций в СМИ следовало, что загрязнение воды стало возможным в результате бездействия сотрудников ГП ЯО «Водоканал Южный», ответственных за своевременное проведение мероприятий по очистке воды и обеспечение безопасности водоснабжения. По сообщениям СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

В настоящее время следователями выполняются необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 8 апреля состоялся сход возмущенных жителей. В парк Победы вышли более двухсот человек. Люди призвали местные власти к ответу за то, что третий день из кранов в районе течёт вонючая и мутная вода, которую невозможно пить и которой нельзя мыться. Присутствующие составили резолюцию и собрали подписи под озвученными требованиями. В документе люди требуют, чтобы власти публично отчитались о сложившейся ситуации, спланировали и реализовали необходимый комплекс мер для решения проблем качества водоснабжения в городе, а также сделали перерасчёт платы за воду