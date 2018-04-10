Оренбург, 10 апреля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области губернатор отреагировал на жалобы родственников, чьи близкие стали жертвами авиакатастрофы 11 февраля в Раменском районе Московской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, сегодня, 10 апреля, глава региона Юрий Берг и начальник ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Зенов выехали в Подмосковье. Они посетят место крушения самолета АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Планируется, что в работе примет участие и начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

topwar.ru АН-148

Юрий Берг планирует встретиться с родственниками погибших, а также с представителями МЧС России. Родственники погибших Юлия Синицина и Анна Нормантович, находящиеся в Москве, приглашены на встречу.

«Вопрос о необходимости дополнительного осмотра места падения самолета был поставлен родственниками погибших на встрече с губернатором, членами правительства области, представителями Следственного комитета РФ, МЧС РФ и Министерства здравоохранения РФ на встрече в Орске 6 апреля 2018 года. Реакция Юрия Берга последовала незамедлительно. Было дано поручение заместителю председателя правительства Оренбургской области Марату Сковородникову организовать выезд на место крушения самолета и проверить факты», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля вокруг авиакатастрофы произошёл информационный всплеск. Разразились скандалы. Родственники погибших пассажиров требовали ускорить процедуру экспертизы и дать как можно скорее возможность похоронить тела. Люди возмутились предложению организовать похороны в два этапа. 6 апреля региональная власть и представители федеральных ведомств в Орске провели встречу с родственниками погибших пассажиров. Она проходила вдали от посторонних глаз и ушей. Однако пресс-служба областного правительства сообщила некоторые подробности, например, о том, что обсуждались экспертные и правовые процедуры, а глава региона ежедневно связываются с руководством Российского центра судебно-медицинской экспертизы и предлагает свою помощь.

Между тем, 8 апреля в интернете появилось видеобращение Юлии С., где она заявила, что 6 апреля побывала в зоне крушения самолёта и была настолько потрясена увиденным, что два дня не могла собраться с мыслями и только 8 апреля изложила их. Она заявила, что место авиакрушения никем не охраняется, на нём до сих пор лежат фрагменты тел, части самолёта, личные вещи погибших пассажиров и членов экипажа. По словам девушки, ей обещали 9 апреля начать поисковые работы. Затем последовал отчёт о том, что 9 апреля ситуация не изменилась. Впоследствии Юлия опубликовала новое видеобращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, которого просила вмешаться в создавшееся положение. Девушка подчеркнула, что не покинет место крушения до тех пор, пока не будет выставлено оцепление зоны падения самолёта.

Сегодня, 10 апреля, к месту трагедии прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России. Специалисты обследуют квадрат места падения самолета.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья упал самолёт, на борту которого находился 71 человек. Никто не выжил. Борт следовал из Москвы в Орск. Одной из причин крушения называют то, что датчики скоростей были без подогрева и обледенели, что вызвало сбой в показаниях.