Москва, 10 апреля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Западная политика двойных стандартов исчерпала себя, у России есть гаранты событий в Сирии, и страна готова дать ответ, как дипломатическими, так и военными методами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

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«Нашумевшее дело Скрипалей разваливается на глазах, начали уничтожать улики. И несмотря на то, что мы представили ультиматум, никто не отвечает и никто не реагирует», — сказал Шаманов. «Нанес удар Израиль — молчок, фейковая ситуация с химиками — Совбез заявил о вине России, Ирана и режима Асада», — добавил он.

«Это все говорит о том, что политика двойных стандартов дошла до ручки, и партия «Единая Россия» ответственно заявляет, что будут приняты все дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие. И пусть не надеются со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы — суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», — заявил Шаманов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты объявят об ответных мерах на якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия.