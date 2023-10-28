Москва, 10 апреля, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Министерство обороны для выполнения задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории России организовало в территориальных гарнизонах группировки т военнослужащих, которые находятся в трехчасовой готовности для борьбы с ЧС, сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Саврасов. Весна. Деревенский дом. 1893

Всего в готовности для борьбы с чрезвычайных ситуаций содержится группировка сил и средств в количестве 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники. Группировка создана для борьбы с ликвидацией последствий ЧС в регионах Сибири, Урала и Поволжья.

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, уточнил, что на период весеннего половодья на территории округа сформированы 30 подрывных команд, восемь эвакуационно-спасательных групп и четыре понтонные роты.

Кроме того, на аэродромах Минобороны для усиления группировки по ликвидации последствий ЧС в готовности находится авиация в составе семи единиц техники: двух вертолетов Ми-8 и одного — Ми-24, двух фронтовых бомбардировщиков Су-24м, двух транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26.

В военном ведомстве отметили, что в эти дни саперы ЦВО проводят взрывы льда на реке Енисей в Туве, планируется использовать 2 тонны тротила.

В марте военнослужащие ЦВО уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае. От паводка было защищено 15 поселков.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, на территории Российской Федерации остаются подтопленными 91 населенный пункт, 745 жилых домов, 3846 приусадебных участков, 71 низководный мост и 11 участков автомобильных дорог.

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