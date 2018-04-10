Солсбери, Великобритания, 10 апреля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с отцом в британском городе Солсбери, выписана из больницы. Об этом сообщает телекомпания Би-би-си.

Шарль Бонье. Выздоровление. 1880

Отмечается, что 33-летнюю Юлию Скрипаль перевезли в «безопасное место». О том, что женщину готовят к выписке, 9 апреля также сообщал телеканал Sky News.

Сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится под наблюдением врачей. Его состояние быстро улучшается, говорится в сообщении.

Ожидается, что администрация больницы в ближайшее время сделает официальное заявление.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с признаками тяжелого отравления. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», предположительно изготовленным в России.

В Москве обвинения в причастности к инциденту в Солсбери опровергли.

В конце марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя. В начале апреля медики сообщили, что ее отец вышел из «критического состояния». Подробностей о самочувствии Сергея Скрипаля не приводится.

Британские издания сообщили о том, что Скрипалей могут отправить в США с новыми документами, чтобы обеспечить их безопасность. Дом Сергея Скрипаля в Солсбери могут снести, как и заведения, где он побывал в день отравления — ресторан Zizzi и паб The Mill.

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