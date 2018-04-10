Москва, 10 апреля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В марте 2018 года на российском автомобильном рынке было продано 8,3 тыс. грузовиков, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи выросли на 50,3%, об этом 10 апреля сообщило агентство «Автостат».

Artem Svetlov КАМАЗ

Безусловным лидером в данном сегменте остаётся «КамАЗ», в марте 2018 года этот российский производитель продал 2,7 тыс. машин.

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Это на 47,8% больше, чем в марте 2017 года, сейчас компании принадлежит 32% рынка грузовых машин.

На второй строчке продажного рейтинга расположился другой крупный производитель грузовиков — GAZ, за обозначенный период в России было продано 791 автомобилей бренда, что на 26,6% больше, чем в 2017 году.

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Третье и четвертое место заняли шведские компании Volvo (647 ед., рост продаж — 75,3%) и Scania (614 ед, рост — 61,2%). Замыкает ТОП-5 немецкий автопроизводитель MAN (533 ед., рост — 113,2%).

Напомним, в феврале 2018 года рынок грузовых автомобилей РФ вырос на 39,5%, всего было продано около 6 тыс. машин. «КамАЗу» в феврале 2018-го удалось продать около 2 тыс. автомобилей.