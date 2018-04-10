Москва, 10 апреля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Москве проходит ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар», ставший в 2018 году юбилейным. Особенность мероприятия в этом году — его благотворительная направленность. Так, все желающие во время праздника могут пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, а также узнать о работе благотворительных фондов и присоединиться к ним.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весенняя Москва

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасхальные яйца украшают улицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Пасхальный дар» на площади Революции

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Пасхальный дар»

Главными местами празднования стали Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки. Впервые на фестивале помочь можно не только людям, но и животным — для этого на Тверском бульваре проводятся акции помощи питомцам московских приютов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Манежная площадь

Дарья Антонова ИА REGNUM Всё цветёт

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Пасхальный дар» на Тверской площади

Столичные площадки посетили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх всея Руси Кирилл. Мэр поздравил православных москвичей с праздником и поблагодарил предприятия торговли, которые 5% своей выручки обязались отдать на благотворительные нужды. Патриарх Кирилл обратил внимание на инициативу городских властей и оценил возможность проведения праздника Пасхи сразу на нескольких городских площадках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Пасхальный дар» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Площадь Революции

Дарья Антонова ИА REGNUM Детям нравится

Напомним, фестиваль «Пасхальный дар» проходит с 7 по 15 апреля на 38 площадках Москвы. Большинство площадок будет работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы на Манежной площади

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