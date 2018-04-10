Москвичи и благотворительность: «Пасхальный дар» вновь в столице
Москва, 10 апреля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Москве проходит ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар», ставший в 2018 году юбилейным. Особенность мероприятия в этом году — его благотворительная направленность. Так, все желающие во время праздника могут пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, а также узнать о работе благотворительных фондов и присоединиться к ним.
Главными местами празднования стали Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки. Впервые на фестивале помочь можно не только людям, но и животным — для этого на Тверском бульваре проводятся акции помощи питомцам московских приютов.
Столичные площадки посетили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх всея Руси Кирилл. Мэр поздравил православных москвичей с праздником и поблагодарил предприятия торговли, которые 5% своей выручки обязались отдать на благотворительные нужды. Патриарх Кирилл обратил внимание на инициативу городских властей и оценил возможность проведения праздника Пасхи сразу на нескольких городских площадках.
Напомним, фестиваль «Пасхальный дар» проходит с 7 по 15 апреля на 38 площадках Москвы. Большинство площадок будет работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье.
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