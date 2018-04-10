Чита, 10 апреля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. По состоянию 10 апреля 2018 года за сутки площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась в два раза — с 446 гектаров до 1,1 тысячи гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. Шесть очагов возгорания найдены в Нерчинско-Заводском, Карымском, Сретенском, Читинском, Шелопугинском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На ликвидации пожара работают 155 человек. Задействовано 16 единиц техники.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкальский край. Могочинский район

Помимо природных причин лесных возгораний, в регионе регистрируют умышленные поджоги. К примеру, виновником пожара, случившегося 8 апреля возле села Верх-Талача Карымского района стал чёрный лесоруб. Задержавшим его сотрудникам полиции он признался, что устроил лесной пожар с целью получения деляны для сбора горельника.

Правительством Забайкальского края подписано постановление об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. Это ограничение действует с 6 апреля по 26 апреля в лесах, расположенных в границах Агинского, Акшинского, Александровско-Заводского, Аргунского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Сретенского, Тунгокоченского, Чернышевского, Читинского и Шилкинского лесничеств.

По данным газеты «Вечорка», фактически не готов к пожароопасному сезону Хилокский район. Техника сильно изношена, нет запчастей к ней и нет средств для их приобретения.

Из-за того, что в прошлом году были серьезные задержки по выплате зарплат работникам КГСАУ «Забайкаллесхоз», долги были выплачены только в декабре, в этом году крайне люди крайне неохотно идут на работу в службы лесной охраны, — отмечают коллеги.

Всего с начала пожароопасного сезона 2018 года зарегистрировано 126 лесных пожаров на общей площади 5790,58, га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 111 пожаров на общей площади 12 491,11 га.

Напомним, исследуя хищных птиц Прибайкалья учёный-орнитолог Виталий Рябцев пришёл к неутешительным выводам: лесные пожары, лесорубы и любители отдыха на природе практически изжили многие редкие виды пернатых.