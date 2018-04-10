Баку, 10 апреля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Азербайджане наступил «день тишины» перед выборами президента. Кандидатам на высший государственный пост 10 апреля запрещено вести агитацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

11 апреля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Этот день будет нерабочим, в 08:00 по местному времени (07:00 мск) по всей стране откроются избирательные участки. Они прекратят работу через 11 часов — в 19:00 (18:00 мск).

За сутки до начала выборов агитационная кампания, стартовавшая 19 марта, была прекращена. На высший пост в республике претендуют восемь человек.

Действующий президент Ильхам Алиев борется за четвертый срок. Он идёт на выборы от правящей партии «Новый Азербайджан».

Его соперниками являются Гудрат Гасангулиев — кандидат от партии «Народный фронт целостного Азербайджана», Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов».

Партия «Современный Мусават» выдвинула в президенты Хафиза Гаджиева, «Демократическая партия Азербайджана» — Сардара Мамедова, Захид Орудж является самовыдвиженцем.

Победитель будет руководить Азербайджанской Республикой ближайшие семь лет.

По данным ЦИК, в Азербайджане — более 5 млн избирателей. Они смогут проголосовать на одном из 5641 участка.

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