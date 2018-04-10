Ярославль, 10 апреля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Ярославская областная дума приняла поправки в региональный бюджет, который предусматривает выделение 16 млн рублей мэрии Ярославля на установку памятного знака в честь столетия ВЛКСМ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской облдуме.

Duma.yar.ru Заседании оргкомитета по празднованию 100-летия ВЛКСМ в Ярославле

Знак будет установлен в сквере на пересечении улиц Победы, Республиканской и Советской.

Я считаю, что обязательно на месте установки памятного знака должна быть табличка, чему посвящен памятник. Во-вторых, парк должен быть наполнен содержанием, для того, чтобы сюда приходила молодежь. Сам по себе памятник не станет местом притяжения ярославцев. Такую задачу мы поставили перед архитекторами и мэрией города», — сказал глава оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ в Ярославской области, председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

В рамках празднования 100-летия ВЛКСМ в областном центре пройдет около 100 различных мероприятий — тематические программы, встречи с ветеранами комсомола, конкурсы агитбригад, выставки в музеях и библиотеках, концерты и спектакли. На церемонии открытия Дня города Ярославля, который пройдет 26 мая, предусмотрен целый блок, посвященный предстоящему юбилею. Планируется также одну из площадок праздника (предварительно в парке «Юбилейный») отдать под мероприятия к 100-летию ВЛКСМ.

Члены оргкомитета предложили кураторам муниципальных районов на примере празднования Дня города Ярославля включать тематику 100-летия Комсомола и в программы Дней городов и поселков Ярославской области, которые пройдут летом-осенью 2018 года.