Ярославль, 10 апреля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославле уволенный директор управляющей компании Красноперекопского района Александр Скороходов получил довольно высокую должность в мэрии города. Об этом ИА REGNUM сообщили источники в органах власти.

Мэрия Ярославля

По их данным, 10 апреля Александр Скороходов был представлен в качестве заместителя директора департамента городского хозяйства — начальника управления инженерного обеспечения.

Напомним, в конце прошлой недели в группе компаний «Альфа Групп» сообщили, что Скороходов уволен с поста директора управляющей компании Красноперкопского района до окончания трудового договора по инициативе собственников. Причиной решения стали жалобы клиентов управдома на неэффективное управление многоквартирными домами и игнорировании запросов клиентов.

Как видим, Александр Скороходов недолго остался без работы. Что интересно, его приход в мэрию произошел в то время, когда заммэра-директор ДГХ Михаил Кузнецов находится в отпуске. Он пояснил, что отдыхает и ни о каких назначениях не в курсе.