Нижний Новгород, 11 марта, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Самарской области зафиксирован самый высокий индекс «мусорной напряженности» среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО), согласно рейтингу, подготовленному экспертами РАНХиГС и исследовательской группы Wasteconsulting. Регион попал в желтую зону, значит — здесь высок риск возникновения «мусорных протестов». Среди 33 регионов, где проводились исследования, Самарская область занимает 17-е место, вероятность возникновения мусорных протестов оценивается в 58%.

ИА REGNUM

Также в желтой зоне находятся еще четыре региона ПФО: Оренбургская область — вероятность 57%, Башкирия — вероятность протестной активности 55%, Пермский край — 47% и Нижегородская область — 45%.

В исследовании представлены данные по состоянию на 1 марта 2019 года. Анализ ситуации в связи с началом работы «мусорной реформы» проводился в 33 регионах. Лидирует Санкт-Петербург, где вероятность протестов оценивается в 73%, что, по мнению аналитиков, связано с выборами. Самый низкий индекс «мусорной напряженности» — в Забайкальском крае.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональных операторов Приволжского федерального округа (ПФО) по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Татарии и Башкирии Общероссийский народный фронт (ОНФ) причислил к так называемым мутным. Соответствующий доклад о старте «мусорной реформы» в России ОНФ представил 4 марта.

В частности, эксперты ОНФ сочли сомнительными следующих регоператоров: «Вторма+» (Пензенская область), «Экостандарт» (Нижегородская область), «Экосистема» (Ульяновская область), «Дюртюлимелиоводстрой» и «Эко-сити» (Башкирия) и «Гринта» (Татария). Аналогичные операторы были выявлены в Московской, Омской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Воронежской областях, а также в Дагестане, Карелии, Республике Алтай, в Чукотском автономном округе и Алтайском крае.

По словам главы исполкома ОНФ Михаила Развожаева, всего была проанализирована информация о 142 региональных операторах ТКО: в штате пяти компаний отсутствуют сотрудники, в 15 региональных операторах числится только один работник. Развожаев сослался на слова президента РФ Владимира Путина, отметив, что такие операторы дискредитируют реформу.