Москва, 10 апреля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Вчерашний день (9 апреля) можно по праву назвать «черным понедельником» для российского рынка, который определенно останется в истории, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Рубль начал стремительно терять позиции с самого утра, отыгрывая лавину обрушившегося на него негатива. В результате доллар и евро подскочили к пикам конца июля 2017 и 2016 годов соответственно. Американская валюта превысила отметку 60 руб., коснувшись уровня 60,42 руб. и набрав за день 3,74%. Пара евро/рубль рванула вверх более чем на 4% и достигла отметки 74,42 руб.

«Инвесторы крайне эмоционально отреагировали на новые санкции Вашингтона в отношении российских чиновников и бизнесменов. Точнее, основной негативный тон задали бумаги «Русала», которые подешевели на Гонконгской бирже более чем на 50%.

Это повлекло цепную реакцию, что вылилось в падение всех отечественных акций без исключения. В таких условиях рубль, естественно, не смог остаться в стороне. Но нужно отдать должное: масштабы обвала валюты носили гораздо более скромный характер, чем на фондовых площадках РФ», — отметил Ковалев.

Вчера же стало известно, что из-за американских санкций, введенных против «Русала» и ее совладельца Олега Дерипаски, международные торговые дома отказываются от сделок по покупке алюминия у российской компании, которая, к слову, является одним из крупнейших в мире производителей алюминия.

«Помимо непосредственного негативного эффекта, такое развитие событий пугает инвесторов тем, что администрация Трампа может на этом не остановиться и ввести новые ограничения.

На этой волне рынок вспомнил в том числе об угрозе для долгового рынка РФ, которая теперь стала выглядеть более реально, тем более что между Вашингтоном и Москвой имеет место эскалация конфликта по сирийскому вопросу. В частности, Трамп не исключает, что за химической атакой в Сирии стоит Путин», — пояснил эксперт.

В общем, по его мнению, ситуация выглядит поистине стрессовой для российских активов, привлекательность которых в свете последних событий серьезно пострадала.

В краткосрочной же перспективе не исключена техническая коррекция рубля после столь агрессивной просадки. При условии, что с Запада 10 апреля я не придет новой порции негатива, которая принесет с собой новые минимумы для российской валюты.

«10 апреля с утра нефть продолжает подъем, тестируя отметке $69, что вкупе с сохраняющимся интересом к риску может обусловить откат доллара ниже 60 рублей», — считает эксперт.

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