Ярославль, 10 апреля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Решением совета директоров генеральным директором АО «ЯрОблЕИРЦ» назначена Наталья Князева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Князева

Любовь Новоселова сложила с себя полномочия, взяла небольшой отпуск и сейчас рассматривает новые предложения.

В компании отмечают, что она выполнила поставленные задачи: с нуля построила филиальную сеть компании, запустила процесс автоматизированного начисления, учета и распределения поступающих платежей, привлекла более 80 новых клиентов.

«Сейчас предприятие перешло из режима старта и настройки работы в режим текущей деятельности и планомерной работы над улучшением своего сервиса. Акционерами компании перед новым руководителем предприятия поставлены именно такие задачи. Новый генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Наталья Князева приступает к своим обязанностям с 10 апреля» — сообщили в «ЯрОблЕИРЦ».

"Сферу ЖКХ я знаю подробно и являюсь компетентным специалистом в этой отрасли экономики. Уверена, что мои знания и опыт помогут компании сохранить набранные обороты, и усилят ее работу, привлекут новых клиентов и повысят качество обслуживания клиентов», — отмечает Наталья Князева.

Наталья Князева трудовой путь начала в Управлении муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством г. Киселевска (Кемеровская область). С 2004 по 2007 год возглавляла МУП «Единый расчетно-кассовый цент» г. Киселёвска. С 2008 по 2010 год являлась заместителем начальника управления ЖКХ по экономике и финансам в администрации города Киселёвск, с 2010 года — заместитель директора по сбыту электроэнергии ООО «Кузбасская электросбытовая компания». В 2017 году назначена заместителем директора по балансу электроэнергии в ООО «Кузбасская энергосетевая компания».