Тель-Авив, Израиль, 10 апреля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Израиль решительно осудил применение химоружия, которое якобы имело место в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

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«Это ещё одно из серии преступлений, совершённых режимом Башара Асада против человечности. Это ясно показывает, что Сирия обладает смертоносным химическим оружием и даже способностью производить новое», — сказано в тексте сообщения внешнеполического ведомства.

В МИД Израиля заявили, что «Сирия грубо нарушает свои обязательства и решения международного сообщества».

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«Нет сомнений, это преступление Асада и России» — HRW о «химатаке» в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, США снова обвинили Дамаск в применении химического оружия — на этот раз против жителей города Дума в Восточной Гуте. При этом Вашингтон не представил этому никаких доказательств. Заявления были сделаны со ссылкой на опубликованную в сети интернет информацию и видеозапись «Белых касок», кадры которой сняты в Думе якобы после сброшенной бомбы с хлором. На видео военные «откачивают» «пострадавших» от хлора детей.

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Российские военные побывали на месте так называемой атаки и не обнаружили там никаких признаков применения химического оружия. Белый дом пообещал дать жёсткий ответ на «химатаку», не исключив боевых действий против войск Башара Асада.