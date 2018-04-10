Барнаул, 10 апреля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. На зерновом рынке Урала и Сибири стоимостные показатели зерновых остались на уровне прошлой недели, 5250 — 6500 рублей за тонну. Такая на редкость стабильная ситуация наблюдается в регионах с начала 2018 года. Между тем, Центральные и Южные федеральные округа вновь показывают уверенный рост, сообщают «Крестьянские ведомости».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн

На территориях Центрального федерального округа цена тонны пшеницы 4-го и 5-го классов, а также кукуруза на зерно стала больше на 100 рублей. Цена на продовольственную пшеницу 3-го класса выросла на 25 руб./т, пшеницу 4-го класса — на 150 руб./т. Стоимость зерновых культур фуражной группы увеличилась в широком ценовом диапазоне от 25 до 275 руб./т.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерновые в поле

Между тем, котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 5 апреля 2018 года составила 169 долларов США/т, что почти на 6 долларов больше, чем 29 марта 20 019 года.

Понятно, что при таком раскладе настроение аграриев Сибири накануне посевной радужным не назовешь. Но их обнадёживает министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.

«Всего за три месяца 2018 года число фермеров, получивших льготные кредиты, оказалось в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Если в 2017 году более 3 тыс. фермеров взяли в долг у банков под низкий процент, то в этом году уже 4,5 тыс. За весь прошлый год объем льготного кредитования составил 40 млрд рублей, а за три месяца этого года — уже 31 млрд рублей. Мы смогли настроить механизм льготного кредитования», — объяснил Александр Ткачёв.

Одним из первых в стране обеспечил перечисление средств на счета сельхозорганизаций Алтайский край: с начала года аграриям доведено 1,45 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.

«Открытие Минсельхозом России финансирования уже в феврале позволило оказать крестьянам Алтайского края столь необходимую помощь. Кроме того, Минсельхоз России на 34% увеличил для нашего края лимиты поддержки на привлечение льготных краткосрочных кредитов. Выделено уже 447 миллионов рублей. По нашим подсчетам, эта мера позволит привлечь в 2018 году льготных краткосрочных кредитов на сумму 8,3 миллиарда рублей, то есть в два раза больше, чем в прошлом году», — отметил алтайский губернатор Александр Карлин.

По итогам 2017 года Алтайский край, как известно, получил рекордные 5,4 миллиона тонн зерна. Александр Ткачев поблагодарил аграриев за хорошие результаты:

«Прошлый год был сложный, ответственный. Хочу отметить, что у Алтайского края хорошие показатели. Более того, вы наращиваете производство», — сказал Александр Ткачев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Между тем, такой инструмент государственного регулирования цен на зерновом рынке, как государственные закупочные интервенции, он назвал «отчасти вредным механизмом». По его мнению, гораздо эффективнее в этом сезоне субсидирование перевозок зерна на экспорт из отдаленных регионов. Аграрии с этим не согласны.

Напомним, на начало марта в государственном интервенционном фонде хранилось 3,97 млн т зерна на сумму 36,4 млрд руб. Основная часть этого объема была закуплена в 2014—2016 годах. В сезоне-2017/18 закупки не проводились, несмотря на то, что уровень внутренних цен с начала сельхозгода сохраняется значительно ниже предусмотренного для начала интервенций уровня.

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«Железная дорога не заинтересована в использовании льготных тарифов. Вагоны для перевозки задерживают (специально или действительно их не хватает — не знаю), квоты могут остаться неиспользованными. И мы пока не ощутили, чтобы повысилась цена: востребованность зерна низкая, стоимость его тоже», — отметил гендиректор компаний «Елань» и «Заглядинский элеватор» (Оренбургская область) Алексей Орлов.

Аналогичное мнение высказал и гендиректор компании «Сибирский хлеб» (Новосибирская область) Павел Миклухин:

«Что касается субсидирования перевозок, эта мера тоже прошла мимо нас. В нашем регионе не хватает подвижного состава, так как он в основном сконцентрирован на юге страны. Субсидии оседают в карманах логистов. Сомневаюсь, что это как-то улучшит нашу ситуацию».

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Напомним, в прошлом году был собран рекордный урожай, по уточненным данным Росстата, 135,4 млн т в весе после доработки. Аграрии надеялись, что чем выше будет результат их труда, тем больше получится экономический и финансовый эффект от их работы. Но правительство изменило «правила игры», предложив меру поддержки рынка, обеспечивающую «равные условия доступа на экспортные рынки производителям из отдаленных регионов» путем компенсации части стоимости железнодорожной перевозки зерна.

Все это говорит в том числе об отсутствии стратегии развития российского зернопроизводства.