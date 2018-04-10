Москва, 10 апреля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Москве завершилась реставрация четырех скульптурных композиций работы скульптора Георгия Мотовилова, изображающих рабочих и колхозниц, сообщается на портале мэра Москвы.

Vdnh.ru Центральный павильон ВДНХ

С отреставрированных фигур сняли леса, и они снова открыты для обзора на Центральном павильоне ВДНХ. Фигуры очистили и покрыли воском для дополнительной защиты.

Уже сегодня, 10 апреля, посетители выставки народного хозяйства смогут оценить итог многодневного кропотливого труда реставраторов.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов пояснил, скульптурные группы «Рабочий и колхозница», олицетворяющие изобилие, всегда привлекали внимание гостей ВДНХ.

Высота скульптурной группы «Рабочий и колхозница» составляет около 7,5 метра. Скульптура сделана из больших листов темной меди на стальном каркасе.

Реставрация скульптуры началась летом 2017 года. В ходе реставрации была выполнена очистка фигур, удалены плотные черные корки, рыхлая патина и подтеки, а также укреплена бетонная часть основания под скульптурами.

Заключительным этапом стало покрытие фигур «Рабочего и колхозницы» воском для дополнительной защиты.

Стоит отметить, что в настоящее время проходит масштабная реставрация ВДНХ: в работе находятся порядка 40 объектов, в том числе павильоны центральной зоны выставки и фонтаны.

Напомним, комплексные работы по благоустройству и реставрации начались в 2014 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта, с золотой звезды снимут строительные леса. Реставрационные работы велись 3,5 месяца, звезду покрывали новой позолотой.

Конструкцию, украшающую Центральный павильон ВДНХ, не обновляли более 60 лет.

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