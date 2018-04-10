Москва, 10 апреля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Международные платежные системы Visa и Mastercard собираются ввести в России сервис переводов с карты на карту по номеру телефона, пишет газета «Ведомости».

Банковские карты

По данным издания, каждая из платежных систем создают свой сервис. Принцип действия один — выпустивший карту банк передает в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты.

Чтобы выполнить перевод средств, отправитель должен ввести номер мобильного телефона получателя. Система по номеру телефона подставит нужный номер карты.

Кроме того, в хранилище и Visa, и Mastercard можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем, уточняют источники издания.

Самый большой по числу пользователей сейчас подобный сервис — это «Сбербанк онлайн». В этом сервисе подобные переводы возможны только внутри одного банка.

Решения Visa и Mastercard должны дать возможность переводить деньги между картами всех банков. Для этого банки должны подключиться к платформе.

По словам директора по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России Михаила Федосеева, компания работает над созданием комплексной цифровой платформы для того, чтобы сделать переводы еще проще. Такой сервис, по его мнению, один из самых востребованных на российском рынке.

Издание уточняет, что одним из первых к тестированию новых сервисов приступит Почта банк. Также планируют подключиться к платформе банк ВТБ.