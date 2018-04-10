Минск, 10 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В Белоруссии 89,2% семей считают себя благополучными, по данным общереспубликанского соцопроса, сообщает 10 апреля «Беларусь сегодня».

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По словам научного сотрудника Института социологии Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Натальи Сосновской, каждая вторая семья в республике распадается, однако люди не чувствуют себя из-за этого более несчастными.

Сосновская уверена, что распад браков — позитивная тенденция, так как это якобы показывает, что люди просто находятся в поиске подходящего партнера.

«Семьи благополучны, потому что есть свобода разводов», — считает Сосновская.

При этом социолог не сказала, почему люди сначала вступают в брак, а потом думают о том, подходят ли они друг другу, а не наоборот.

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Также, по данным соцопроса, личность второй половинки играет роль только для людей, которым за 60. Остальные возрастные группы считают важным другие качества: отношения с родителями, материальное положение.

Напомним, ранее белорусские депутаты предложили внести поправки в Трудовой кодекс для того, чтобы в семье в декретный отпуск могла уходить не только мать, но и отец. При этом заработная плата отцу сохраняться не будет