Хабаровск, 10 апреля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией зарегистрирована в одном из дошкольных учреждений Хабаровска. Проверка выявила нарушения санитарных норм, сообщает 10 апреля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

Воспитанники детского сада №128 заболели 5 и 6 апреля. Острая кишечная инфекция диагностирована у восьми детей.

Эпидемиологическое расследование показало, что и в группах, где находились заболевшие дети, и на пищеблоке имели место нарушения санитарного законодательства. Детское учреждение закрыто для проведения противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что на текущий момент новых случаев заболеваний не зафиксировано.

Расследование инцидента продолжается. Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, школа в Нагайбакском районе Челябинской области закрыта после массовой вспышки заболевания — по данным СКР, 13 детей в возрасте от семи до 15 лет обратились к медикам «с признаками ухудшения здоровья».

12 детей госпитализировали, четверым поставили диагнозы ОРВИ и фарингит. Специалисты проверили питьевую воду и пищеблок, но пока не нашли нарушений.

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