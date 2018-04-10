Москва, 10 апреля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. На месте крушения самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который рухнул в Раменском районе Подмосковья 11 февраля, будет проведено дополнительное обследование местности.

Alex Snow Саратовские авиалинии. Ан-148

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Сегодня, 10 апреля, к месту трагедии уже прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России. Специалисты обследуют квадрат места падения самолета.

Ожидается, что на место приедут также родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, пишет ТАСС. Он проинформирует жителей о мерах, которые принимаются для поиска останков тел и личных вещей погибших.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Связь с лайнером пропала практически сразу после взлёта из аэропорта «Домодедово». На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

12 февраля была завершена спасательная операция на месте крушений лайнера. Поиски тел погибших и фрагментов самолёта продолжились. Добавим, что, по сообщению очевидцев, в зоне крушения Ан-148 под Москвой фрагменты тел погибших разбросаны до сих пор. Об этом заявила девушка, чья мать погибла в результате крушения самолёта, летевшего из Москвы в Орск.

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По словам девушки, она приехала на место катастрофы, чтобы возложить цветы, и была шокирована тем, что пришлось увидеть. Никакой охраны, оцепления, а на земле до сих пор остаются фрагменты тел, личные вещи погибших пассажиров, части самолёта. Она опубликовала видеообращение ко всем органам власти РФ.