Кемерово, 10 апреля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран на пост председателя регионального Совета народных депутатов Кузбасса, пишет 10 апреля Газета Кемерова.

Government.ru Аман Тулеев

В ходе 70-й внеочередной парламентской сессии за Тулеева проголосовали 38 депутатов, один против.

«По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович», — сообщила председатель счётной комиссии облсовета Валентина Иванченко.

При этом отставка предыдущего председателя парламента Алексея Синицына принята депутатами примерно с таким же результатом: из 39 депутатов «за» проголосовали 38, ещё один воздержался.

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В своем встречном слове Тулеев поблагодарил кузбассовцев за поддержку и сообщил, что по инциденту в торговом центре «Зимняя вишня» его совесть чиста.

«У меня совесть перед богом чиста, это самое главное», — сказал Тулеев, пояснив, что во время работы на посту губернатора у него не было «ни дня ни ночи покоя».

Напомним, Аман Тулеев покинул пост губернатора 1 апреля, через неделю после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня». 25 марта в здании погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В настоящее время продолжается расследование инцидента.