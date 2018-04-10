Москва, 10 апреля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Конфискованный у осуждённого бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина автомобиль Bentley Continental GT выпуска продан на торгах за 5,96 млн рублей. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба Росимущества.

Bentley

Отмечается, что начальная стоимость лота составила 4, 41 млн рублей, «люксовый» автомобиль 2014 года выпуска приобрело за 5,96 млн рублей юридическое лицо. Наименование покупателя не сообщается. В настоящее время остаётся непроданным ещё один дорогостоящий автомобиль экс-руководителя региона — Bentley Mulsanne, ранее авто хотели продать за 2 млн 598 тыс. рублей, однако попытка провалились: победитель второго аукциона внёс задаток в 10% от стоимости, а затем отказался от покупки. Внесённые 259 тыс. рублей пополнят федеральный бюджет.

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Добавим, 9 февраля суд признал виновными в получении взяток и отмывании денежных средств бывшего губернатора Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Хорошавина приговорили к 13 годам колонии, Икрамова — к 9,5 года колонии и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкин получил 13 лет колонии и штраф в 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, защита Хорошавина и его соучастников Карепкина и Икрамова подали апелляционную жалобу и намерены обжаловать приговор Сахалинского областного суда.

По словам адвокатов осужденных, апелляционная жалоба подана пока лишь в сокращённом варианте — всего на 55 листах. После того как представители бывших чиновников ознакомятся с протоколами судебных заседаний, они будут готовить дополнения к апелляционной жалобе.

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