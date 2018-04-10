Чебоксары, 10 апреля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чебоксарской ГЭС со ссылкой на Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), сложившиеся гидрометеорологические условия обусловили его сравнительно позднее начало — примерно на 2 недели позже среднемноголетних сроков. В 2017 году половодье началось на 20 дней раньше — 21 марта.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

Энергетики отмечают, что о начале половодья свидетельствует устойчивое увеличение бокового притока Его прирост с 6 по 9 апреля составил 440 куб. м/с, а за предшествующие 3 дня (с 3 по 5 апреля) — 20 куб. м/с. В настоящее время боковой приток — 1630 куб. м/с, суммарный — 3080 куб. м/с. Среднесуточный расход — 2900 м³/с.

«До 10 апреля станция работает в режиме поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах разрешенных отметок 62,5−63,3 метров. Данный режим работы установило Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. В настоящее время уровень верхнего бьефа составляет 62,95 м, нижнего — 53,36 м. Станция пропускает воду исключительно через работающие гидроагрегаты», — говорят на чебоксарской станции.

По данным Чувашского ЦГМС, в ближайшие дни рост бокового притока в Чебоксарское водохранилище продолжится. Интенсивность роста будет определяться интенсивностью роста температуры. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, объем бокового притока в Чебоксарское водохранилище во втором квартале ожидается в пределах 33,8−40,1 куб/км при норме 38,6 куб/км. Для сравнения: в 2017 году это значение составило 28,9 куб/км.

«Так как Чебоксарская ГЭС эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 метра вместо проектной 68 метров), у неё нет возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды. Всю воду, прибывающую к гидроузлу, станция пропускает практически транзитом, то есть сколько пришло — столько же и сбрасывается вниз по течению. Поэтому при стремительном развитии паводковой ситуации и, как следствие, большом объеме приходящей в водохранилище и пропускаемой вниз воды, уровень Волги ниже Чебоксарской ГЭС значительно повышается. Если одновременно с пиковыми значениями половодья на Волге будут сильные осадки, то риски подтопления незащищенных территорий, расположенных ниже ГЭС по течению, существенно возрастают», — предупреждают энергетики.

И напоминают, что застройка паводкоопасных территорий без возведения и грамотной эксплуатации необходимых защитных дамб противоречит действующему законодательству и недопустима.

Читайте также: Половодье в Марий Эл и Чувашии будет проходить «в сложных условиях»

Для минимизации рисков прохождения весеннего половодья энергетики, начиная с декабря 2017 года, неоднократно обращались в Росводресурсы с предложениями об увеличении расходов через гидроузлы Волжско-Камского каскада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля в Алатыре действует режим повышенной готовности в связи «с осложнением паводковой обстановки, вызванной продолжающимся подъемом воды в реках Сура и Алатырь из-за паводка». По данным муниципалитета, уровень воды в реке Суре сейчас составляет 421 см, с 6 по 8 апреля подъем составил 168 см (уровень выхода воды в пойму — 575 см, критическое значение — 730 см). напомним, что Сура является одним из крупных притоков Волги.

Читайте также: «Три рыбёшки за жизнь» и режим повышенной готовности: паводок в Чувашии